Имущество ликвидированного ОАС Киева продолжают передавать в другие суды

Кресла, столы и лавки передадут в Киевский окружной административный суд.

Имущество ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева постепенно продолжают передавать в другие суды.

Согласно решению и. о. председателя Государственной судебной администрации от 17 ноября 2023 года, в течение месяца Киевский окружной административный суд получит из ОАС Киева:

2 стола для судебных заседаний

6 кресел «Дипломат» мини

4 стола письменных

2 стола для секретаря судебного заседания

4 скамейки

Напомним, что после ликвидации ОАС города Киева имущество суда неоднократно передавалось другим судам и органам судейского управления.

В частности, большое количество технического и компьютерного оборудования ранее было передано в распоряжение ВККС, КОАС, Хозяйственного суда города Киева и Херсонского апелляционного суда.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС г. Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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