Имущество ликвидированного ОАС Киева продолжают передавать в другие суды

Имущество ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева постепенно продолжают передавать в другие суды.
Согласно решению и. о. председателя Государственной судебной администрации от 17 ноября 2023 года, в течение месяца Киевский окружной административный суд получит из ОАС Киева:
- 2 стола для судебных заседаний
- 6 кресел «Дипломат» мини
- 4 стола письменных
- 2 стола для секретаря судебного заседания
- 4 скамейки
Напомним, что после ликвидации ОАС города Киева имущество суда неоднократно передавалось другим судам и органам судейского управления.
В частности, большое количество технического и компьютерного оборудования ранее было передано в распоряжение ВККС, КОАС, Хозяйственного суда города Киева и Херсонского апелляционного суда.
Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС г. Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.
Автор: Вячеслав Хрипун
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