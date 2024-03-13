Прапор та герб з ОАС міста Києва передадуть в Київський окружний адмінсуд

ДСА продовжує передавати майно ліквідованого ОАС міста Києва в інші суди.

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Виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 8 березня підписав черговий наказ про передачу майна ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва.

На це раз ДСА вирішило передати до Київського окружного адміністративного суду:

державну символіку, верхівка «Тризуб» - 10 одиниць

Герб України – 15 одиниць

прапор – 10 одиниць

прапор України на підставці (тризуб, флагшток, прапор, підставка) – 5 одиниць, флагшток – 10 одиниць

штампи та оснащення до штампів – 284 одиниці

Нагадаємо, що минулого разу ДСА передала в інші суди з ОАС міста Києва меблі, комп’ютери, монітори, принтери, сканери тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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