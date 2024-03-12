Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

12 березня 2024 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Документи підписали Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, Міністр фінансів Сергій Марченко, Голова Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Як повідомляє Мінекономіки, найближчим часом Україна зможе отримати 6 млрд євро для забезпечення поточних витрат державного бюджету до повноцінного запуску програми.

«Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу.

Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року», - зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до регламенту Ukraine Facility, в рамках перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 млрд євро щомісяця до моменту остаточного затвердження Плану для Ukraine Facility. При цьому перехідне фінансування починає діяти з 31 грудня 2023 року. Відповідно підписання Меморандуму дозволить Україні вже у березні 2024 року залучити 4,5 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Наступні 1,5 млрд євро Україна зможе отримати у квітні 2024 року після виконання індикаторів для перехідного фінансування.

Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024-2027 років.

Підтримка в рамках перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року.

Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

Три з них вже були виконані, а саме:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Ухвалення змін у законі «Про прокуратуру» та у законах про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП);

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки, а саме:

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Виконання зазначених індикаторів також відповідає умовам Меморандуму щодо дотримання принципів належного фінансового управління, включаючи антикорупційні заходи та покращення управління доходами.

Фінансова допомога ЄС також обумовлена спільними цілями щодо підтримки демократичних принципів, верховенства права та прав людини, додали у Мінекономіки.

Міністерство економіки України спільно з Європейською Комісією координуватиме моніторинг та звітність за укладеною Угодою.

«Реформи, закріплені Планом для Ukraine Facility, стануть каталізатором цього процесу. Ми не плануємо звертати з цього шляху та викладатимемося на 100%, щоб отримати максимальний результат», – сказав Андрій Пишний.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років складе 50 млрд євро, з яких 38,27 млрд євро буде спрямовано на підтримку державного бюджету.

План для Ukraine Facility – це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.

Підготовка Плану здійснюється Урядом за координації Міністерства економіки України у постійних консультаціях з представниками Європейської комісії.

Окрім того, до створення Плану були активно залучені представники бізнесу, громадських організацій, парламенту, а також представники регіонів. Як зазначає Мінекономіки, Київська школа економіки здійснює аналітичну та організаційну підтримку при розробці документа.

Автор: Наталя Мамченко

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