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Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною

19:26, 12 березня 2024
Європейська комісія представила Єврораді звіт про прогрес, якого досягла Боснія і Герцеговина.
Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною
Фото: ankasam.org
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У вівторок, 12 березня, Європейська комісія рекомендувала почати переговори з Боснією і Герцеговиною про вступ до ЄС. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Відповідно до вимог Євроради, Єврокомісія представила Раді звіт про прогрес, якого досягнула Боснія і Герцеговина. Як зазначено у звіті, відтоді як Європейська рада надала країні статус кандидата в грудні 2022 року, "публічна відданість політичного керівництва стратегічній меті європейської інтеграції була просунута важливими реформами та принесла позитивні результати".

«Боснія і Герцеговина продемонструвала рішучу відданість просуванню вперед у реформах, яких давно очікують, як-от ухвалення закону про запобігання конфлікту інтересів і закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Боснія і Герцеговина зробила значні кроки для вдосконалення системи судочинства та прокуратури, боротьби з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом, а також для покращення управління міграцією, затвердивши мандат на переговори щодо угоди про статус Frontex. Боснія і Герцеговина досягла та підтримує повну відповідність спільній зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС, що є значним позитивним кроком і вирішальним у часи геополітичних потрясінь», - йдеться в повідомленні.

Комісія ухвалила, що Боснія і Герцеговина досягла необхідного рівня відповідності критеріям членства та рекомендувала Єврораді розпочати з цією країною переговори про вступ. окрім того, Єврокомісія рекомендувала ухвалити рамки переговорів після того, як Боснія і Герцеговина зробить подальші кроки відповідно до звіту. 

«Відтоді, як ми надали статус кандидата, Боснія і Герцеговина зробила вражаючі кроки вперед. Лише за рік було досягнуто більшого прогресу, ніж за ціле десятиліття. Звичайно, для приєднання до ЄС потрібен більший прогрес, але країна демонструє, що вона може виконати свої критерії членства та прагнення своїх громадян бути частиною нашої родини. Це причина, з якої ми рекомендуємо Раді розпочати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною. І для цього ми рекомендуємо, щоб Рада ухвалила рамки переговорів, як тільки Боснія і Герцеговина зробить подальші кроки відповідно до звіту Комісії. Як і раніше, ми готові доповісти Раді про прогрес, досягнутий Боснією та Герцеговиною в цих кроках. Майбутнє Боснії та Герцеговини в нашому Союзі», - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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