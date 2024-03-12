Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Европейская комиссия представила Евросовету отчет о прогрессе, которого достигла Босния и Герцеговина.

Фото: ankasam.org

Во вторник, 12 марта, Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Согласно требованиям Евросовета, Еврокомиссия представила Совету отчет о прогрессе, достигнутым Босней и Герцеговиной. Как отмечено в отчете, с тех пор как Европейский совет предоставил стране статус кандидата в декабре 2022 года, «публичная приверженность политическому руководству стратегической цели европейской интеграции была продвинута важными реформами и принесла положительные результаты».

«Босния и Герцеговина продемонстрировала решительную преданность продвижению вперед в давно ожидаемых реформах, таких как принятие закона о предотвращении конфликта интересов и закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Босния и Герцеговина сделала значительные шаги по совершенствованию системы судопроизводства и прокуратуры, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом, а также по улучшению управления миграцией, утвердив мандат на переговоры по соглашению о статусе Frontex. Босния и Герцеговина достигла и поддерживает полное соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС, что является значительным положительным шагом и решающим во времена геополитических потрясений», - говорится в сообщении.

Комиссия приняла, что Босния и Герцеговина достигла необходимого уровня соответствия критериям членства и рекомендовала Евросовету начать с этой страной переговоры о вступлении. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала принять рамки переговоров после того, как Босния и Герцеговина предпримет дальнейшие шаги в соответствии с отчетом.

«С тех пор как мы предоставили статус кандидата, Босния и Герцеговина сделала впечатляющие шаги вперед. Только за год был достигнут больший прогресс, чем за целое десятилетие. Конечно, для присоединения к ЕС требуется больший прогресс, но страна демонстрирует, что она может выполнить свои критерии членства и стремление своих граждан быть частью нашей семьи. Это причина, по которой мы советуем Совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной. И для этого мы рекомендуем, чтобы Совет принял рамки переговоров, как только Босния и Герцеговина предпримет дальнейшие шаги в соответствии с отчетом Комиссии. По-прежнему мы готовы доложить Совету о прогрессе, достигнутым Боснией и Герцеговиной в этих шагах. Будущее Боснии и Герцеговины в нашем Союзе», - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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