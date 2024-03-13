3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

В Верховную Раду внесли законопроект о повышении предела для уголовной наказуемости кражи до 4542 грн. Как отмечают депутаты, на сегодня (с 1 января 2024 года) кража чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 грн 80 копеек.

В обоснование авторы законопроекта приводят приговоры судов, в частности, по которым за кражу «памперсов» на сумму 356 грн. для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

Предыстория

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 28 марта 2023 года в решении по делу №722/594/22 отметила, что масштаб применения тяжких наказаний за кражу невольно напоминает применение «закона о 5 колосках», обратив внимание на проблему толкования признака «в условиях военного положения».

Дело в том, что в первые недели полномасштабного вторжения, 3 марта 2022 года, народные депутаты приняли закон №2117-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс, которым установили, что в частности кража в условиях военного положения наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет. Закон был направлен на борьбу с мародерством, однако на практике привел к тому, что за кражу на относительно небольшую сумму из магазина суд должен назначить наказание в виде лишения свободы от 5 лет.

«Масштаб применения тяжких наказаний невольно напоминает применение «закона о 5 колосках», предусматривавшего как меру судебной репрессии за хищение колхозного и кооперативного имущества «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой смягчающих обстоятельств лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества», по которому в Украине было осуждено по меньшей мере 16 тысяч человек», - отметили тогда судьи ВС.

Однако Объединенная палата КУС Верховного Суда в решении от января 2024 отметила, что «суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перебирать на себя функции законодательного органа и своими решениями отступать от правовых норм или изменять их». Также она подвергла критике позицию коллег.

«Коллегия судей Первой судебной палаты КУС, подвергнув сомнению правильность квалификации деяний, инкриминируемых по ч. 4 ст. 185 К по квалифицирующему признаку совершения преступления «в условиях военного положения» и сложившуюся на этой основе постоянную судебную практику, фактически не соглашается с решением законодателя об усилении уголовной ответственности...

Объединенная палата КУС не соглашается с указанными аргументами, поскольку коллегия судей Первой палаты КУС, ссылаясь на очевидную, по ее мнению, строгость наказания установленного в санкции уголовно-правовой нормы за совершение деяния, содержащего особо квалифицированный состав кражи (в условиях военного положения) , безосновательно отождествляет дифференциацию уголовной ответственности, осуществление которой относится к исключительным полномочиям законодателя, и ее индивидуализацию судом по отягчающему обстоятельству «совершения преступления с использованием условий военного положения», в результате чего фактически предлагает вмешаться в сферу исключительной компетенции законодателя путем создать новую норму закона об уголовной ответственности, которая находится вне полномочий Суда, и нивелировать цель, которой стремился законодатель по Закону № 2117-IX, изложив диспозицию ч. 4 ст.185 УК Украины в соответствующей редакции», - указала Объединенная палата КУС ВС.

Что предлагают депутаты

Следовательно, Верховный Суд отметил, что не может подменять собой законодателя.

В настоящее время народные депутаты изменений в Уголовный кодекс не планируют, но предлагают изменить КУоАП в части квалификации мелкого хищения имущества.

Так, группа народных депутатов 8 марта зарегистрировала законопроект 11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Авторами выступают Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Сергей Ионушас, Николай Тарарин и другие.

Как отмечают авторы, целью принятия законопроекта является обеспечение более эффективного, справедливого применения наказания по фактам мелкого воровства.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 51 (Мелкое хищение чужого имущества) КУоАП, а именно:

1) увеличение размера штрафа до 850 грн. за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, предусмотренное ч. 1 ст. 51 КУоАП.

При этом статья 51 дополняется примечанием, согласно которому хищение чужого имущества будет считаться мелким, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. То есть 757 грн (НМДГ в 2024 году для квалификации преступлений или админправонарушений составляет 1514 грн).

2) дополнения статьи 51 новой частью 2, которая предусматривает ответственность за похищение чужого имущества путем воровства, мошенничества, присвоения или растраты, совершенные в значительном размере.

При этом для целей части 2 мелкое похищение чужого имущества предлагается считать совершенным в значительном размере, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 3 НМДГ.

«Таким образом, в предложенной редакции хищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость будет составлять более трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в 2024 году составит 4 542 гривен», - указывают авторы.

Одновременно меняются отдельные вопросы привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 51 КУоАП, в частности сроки наложения административного взыскания и рассмотрения дел, а также субъектов составления протоколов об административных правонарушениях.

В частности, собственник предприятия не сможет составлять протоколы по статье 51.

Чем обосновывают

Как указывают депутаты, с началом полномасштабного вторжения была усилена уголовная ответственность за ряд преступлений в условиях военного положения.

В частности, принят Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» №2113-IX и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство» №2117- IX от 3 марта 2022 г.

Упомянутым в решении Верховного Суда Законом №2117-IX внесены изменения в Уголовный кодекс об усилении ответственности за преступления, предусмотренные статьями 185, 186, 187, 189, 191 УК, совершенные в условиях военного положения.

Вместе с тем, кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения – особенно квалифицированный состав преступления. Совершение кражи в условиях военного положения сразу квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

При этом согласно Закону от 4 июня 2009 года № 1449-VI «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за хищение чужого имущества», хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершение правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Таким образом, с 1 января 2024 г. хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 гривен 80 копеек.

Статистические данные указывают, что в 2023 году зарегистрировано 82 123 уголовных производств по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 185 УК, из которых в 48 921 сообщено о подозрении, в суд направлено 44 924 уголовных производств и 30 155 уголовных производств закрыто.

О необходимости урегулирования этого вопроса, по мнению депутатов, свидетельствуют и имеющиеся в Едином реестре судебные решения.

К примеру, по содержанию приговора Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 31.03.2023 по делу №303/123/23 установлено, что обвиняемый, находясь в магазине «АТБ Маркет», тайно похитил одну бутылку виски марки «Jack Daniels» объемом 5 литров стоимостью 596 грн. 50 коп., нанеся ООО «АТБ-Маркет» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в Едином реестре судебных решений размещен приговор Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра от 3.08.2023 по делу № 199/6085/23 по обвинению лица по ч.4 статьи 185 УК. Установлено, что мужчина 17 июля 2023 примерно в 06:48 часов, находясь в помещении магазина «Продукты-289», принадлежащего ООО «АТБ-Маркет», путем свободного доступа взял с торгового стеллажа плитки шоколада ТМ «Рошен Lacmi молочный с миндалем кокосовым кремом» в количестве пять штук, общей стоимостью 511 грн. 65 коп., спрятав их во внутренний карман кофты, в результате чего тайно похитил вышеуказанный товар.

По указанным приговорам, обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.185 УК и последнем назначены наказания, связанные с лишением свободы, однако на основании статей 75, 76 УК обвиняемые освобождены от отбывания назначенных наказаний с испытанием.

Кроме того, Ровенским городским судом по делу № 569/3055/23 вынесен приговор от 30.01.2024 в отношении обвиняемого по уголовному производству по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.185 УК. Судом установлено, что 24 января 2023, находясь в магазине «Щодня», он тайно похитил с торговых полок товарно-материальные ценности, а именно: подгузники «Huggies» ультра комфорт 4/8-14 кг, в количестве 50 шт., общей стоимостью 356 грн. 72 коп. (без НДС), в результате чего причинил потерпевшему имущественный ущерб в общем размере 356 грн. 72 коп., при этом уголовное правонарушение не было закончено по причинам, не зависевшим от его воли, поскольку он был задержан гражданами. В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью, подтвердил изложенные в приговоре обстоятельства. В совершенном искренне раскаивается. Объяснил суду, что преступление совершил не ради наживы, а потому, что не за что купить памперсы ребенку.

Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.185 УК и назначено наказание с применением ст. 69 УК в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ст. 71 УК, по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда назначено окончательное наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы.

«Судебная практика применения норм по привлечению к уголовной ответственности за кражу в условиях военного положения на территории Украины свидетельствует, что наказание за совершение кражи не соразмерно. Наказание должно соответствовать степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и учитывать личность виновного, то есть быть справедливым.

Таким образом, при назначении наказания за кражу, совершенную в условиях военного положения, происходит нарушение принципа соразмерности, когда одинаковая ответственность наступает за преступления, очевидно более тяжкие, и за правонарушения, которые до внесения обсуждаемых изменений рассматривались как преступления небольшой тяжести или даже как проступки, как, например, в части первой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Такая ситуация требует урегулирования, по нашему мнению, путем поднятия размера суммы, разграничивающей административную и уголовную ответственность за кражу», - подытожили авторы законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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