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  1. В Украине

В Пенсионном фонде назвали причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек

08:47, 13 марта 2024
Процедуру полного завершения оцифровки трудовой книжки после представления заявителем скан-копии документа подтверждает статус обращения о состоянии его обработки «Выконано».
В Пенсионном фонде назвали причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек
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В Пенсионном фонде Украины назвали причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек.

Так, процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после представления заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения о состоянии его обработки.

Проверить состояние обработки документов о трудовой деятельности можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

  • работодателю — в кабинете страхователя в разделе «Обращение» (отображены все обращения работодателя по каждому работнику с отображением статуса обработки);
  • застрахованному лицу – в личном кабинете пользователя в разделе «Мои обращения».

Статус обращения «Выполнено» свидетельствует, что скан-копии проработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.

Статус обращения «Отменено исполнение» означает, что обращение содержит определенные ошибки, не обработано и требует повторного представления (описание причины отклонения указано в реквизите «Сообщения»).

Остальные статусы означают, что обращение находится еще в проработке специалистами Пенсионного фонда.

Основными причинами отмены обращений по оцифровке трудовых книг являются ошибки, которые допускают пользователи веб-портала.

Это случается в случаях, когда сканированы копии документов:

  • не принадлежат заявителю;
  • сделаны не из оригиналов документов или в черно-белом формате;
  • отсканированы неправильно (обрезанные даты, номера приказов и т.п.).

Имеющееся нарушение требований к оформлению трудовой книжки:

  • отсутствует скан-копия титульной страницы трудовой книжки;
  • отсутствует подпись владельца трудовой книжки или запись об изменении ФИО;
  • отсутствует печать учреждения или подпись ответственного лица.

В электронной форме обращения в данных лица имеются ошибки.

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