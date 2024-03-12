Кабмин запретил передачу в собственность и использование земель Каховского водохранилища

Решение принято на период военного положения и в течение 5 лет после его прекращения с целью предотвращения нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище, и создания условий его восстановления.

Фото: most.ks.ua

Во вторник, 12 марта, Кабинет министров принял решение о запрете передачи в собственность и использование земель, которые занимало Каховское водохранилище. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, запрещена передача в собственность или использование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, кроме передачи в пользование, изменения целевого назначения земельных участков с целью дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений.

Решение принято на период военного положения и в течение пяти лет после его прекращения с целью предотвращения нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище, и создания условий для его восстановления.

Кроме того, Госгеокадастру поручено внести в Государственный земельный кадастр сведения о землях, которые занимало Каховское водохранилище, а также земли, на которых расположены объекты, необходимые для обеспечения функционирования водохранилища.

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