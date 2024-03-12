В НАПК размышляют, как эффективно проверить сотни тысяч деклараций за три отчетных периода

Также НАПК необходимо провести 10 тыс. специальных проверок.

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Перед новым руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) возник ряд вызовов, от преодоления которых будет зависеть успех дальнейшей деятельности Агентства.

Как рассказал 11 марта во время дискуссии «Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути членства в ЕС» председатель НАПК Виктор Павлущик, Агентству необходимо эффективно проработать декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления сразу за три отчетных периода - 2021, 2022 и 2023 года.

Кроме того, Агентству необходимо провести более 10 тысяч специальных проверок и провести анализ отчетов политических партий.

Соответствующий объем работы «упал» на НАПК из-за приостановки в 2022 году соответствующих полномочий НАПК. Соответствующие полномочия Агентства были возобновлены только в октябре 2023 года.

Следовательно, по словам Виктора Павлущика, все имеющиеся ресурсы Агентства будут направлены на решение задач, накопившихся за предыдущие годы.

Вместе с тем, в НАПК все же планируют заняться автоматизацией и оптимизацией процессов своей деятельности, в частности, планируется упростить заполнение деклараций и повысить тщательность и качество их проверок.

Напомним, что 27 февраля Кабинет министров назначил Виктора Павлущика новым главой НАПК.

Автор: Вячеслав Хрипун

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