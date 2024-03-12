У НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди

Також НАЗК необхідно провести 10 тис. спеціальних перевірок.

Джерело фото - НАЗК

Перед новим керівником Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виникла низка викликів, від подолання яких буде залежати успіх подальшої діяльності Агентства.

Як розповів 11 березня під час дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху членства в ЄС» голова НАЗК Віктор Павлущик, Агентству необхідно ефективно опрацювати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування одразу за три звітні періоди - 2021, 2022 та 2023 роки.

Крім того, Агентству необхідно провести понад 10 тис. спеціальних перевірок та провести аналіз звітів політичних партій.

Відповідний обсяг роботи «звалився» на НАЗК через призупинення у 2022 році відповідних повноважень НАЗК. Відповідні повноваження Агентства були відновлені тільки у жовтні 2023 року.

Відтак, за словами Віктора Павлущика усі наявні ресурси Агентства наразі будуть направлені на вирішення завдань, що накопичилися у попередні роки.

Разом з тим, у НАЗК все ж планують зайнятися автоматизацією та оптимізацією процесів своєї діяльності, зокрема, планується спростити заповнення декларацій та підвищити ретельність і якість їх перевірок.

Нагадаємо, що 27 лютого Кабінет міністрів призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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