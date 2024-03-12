Уряд запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників та встановив розмір

Їм платитимуть від 6100 гривень.

У вівторок, 12 березня, Кабінет міністрів запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6100 гривень. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років в залежності від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень - на одну дитину, не менше 6 100 гривень - кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

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