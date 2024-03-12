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Президент Румунії офіційно оголосив про участь у виборах генсека НАТО

18:12, 12 березня 2024
Клаус Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.
Президент Румунії офіційно оголосив про участь у виборах генсека НАТО
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У вівторок, 12 березня, президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє RFI.

«Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО», - заявив він.

За словами президента, минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, а також створила велику мережу партнерів.

Він додав, що кардинальними цінностями Альянсу є верховенство закону, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії.

«Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії», - сказав президент Йоганніс.

Раніше повідомлялося, що прихильники прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте намагаються зробити його наступним лідером НАТО.

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