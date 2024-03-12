Президент Румунії офіційно оголосив про участь у виборах генсека НАТО

Клаус Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 березня, президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє RFI.

«Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО», - заявив він.

За словами президента, минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, а також створила велику мережу партнерів.

Він додав, що кардинальними цінностями Альянсу є верховенство закону, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії.

«Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії», - сказав президент Йоганніс.

Раніше повідомлялося, що прихильники прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте намагаються зробити його наступним лідером НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.