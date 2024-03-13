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  1. У світі

Ірландія будує житло для сотень українців в графстві Роскоммон

08:11, 13 березня 2024
Ірландія продовжує будівництво житла для українських біженців.
Ірландія будує житло для сотень українців в графстві Роскоммон
Джерело фото: visitukraine
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Уряд Ірландії продовжує ініціативу з будівництва житла для українських біженців, розгорнувши новий проєкт у графстві Роскоммон. Згідно з інформацією, оприлюдненою Irish Independent, планується встановлення модульних будинків для майже 700 українців у трьох різних містах.

У графстві Роскоммон заплановано встановити 167 модульних будинків для розміщення 686 українських біженців. Для цього вже визначено чотири ділянки - у містах Бойл, Баллахадеррін та Роскоммон.

Поруч із приватним будинком для престарілих у Баллахадерріні буде зведено 47 будинків для 206 мешканців. У Бойлі планується встановлення 50 чотирикімнатних будинків для 200 осіб. У Роскоммоні модульне житло розмістять у двох локаціях, загалом для 280 біженців.

У 2024 році уряд планує виділити для розміщення українців ще 150 об'єктів нерухомості. Наразі більше 100 тисяч українців користуються тимчасовим захистом, і влада передбачає, що потік біженців залишатиметься на високому рівні.

Модульне житло для українських біженців будується у семи різних локаціях в Ірландії, а на цей проєкт виділено майже 83 мільйони євро. Департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді оприлюднив, що вартість кожного блоку, призначеного для розміщення чотирьох осіб, складає 145 тисяч євро, не враховуючи витрат на придбання місця та облаштування.

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