Куди звертатись для отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Хто та як може отримати.

Джерело фото: КМДА

Членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України для захисту їхніх прав та отримання передбачених законом пільг необхідно мати відповідний статус. Про це повідомили у Мін’юсті.

До категорій осіб, які мають право отримати такий статус, належать:

сім’ї військовослужбовців;

сім’ї працівників підприємств, установ та організацій, які здійснювали заходи із забезпечення нацбезпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;

сім’ї осіб, які загинули або зникли безвісти.

Для набуття статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України слід звертатися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради із заявою та відповідними документами.

З переліком необхідних документів та більш детальною інформацією можна ознайомитися в інфографіці нижче:

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