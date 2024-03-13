Куда обращаться за получением статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Кто и как может получить.

Источник фото: КГГА

Членам семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины для защиты их прав и получения предусмотренных законом льгот необходимо иметь соответствующий статус. Об этом сообщили в Минюсте.

К категориям лиц, имеющих право получить такой статус, относятся:

семьи военнослужащих;

семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф;

семьи лиц, которые погибли или пропали без вести.

Для получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.

Со список необходимых документов и более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике ниже:

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