Фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование: Кабмин утвердил порядок

Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования участка фермерам, работающим на собственной или арендованной земле.

Иллюстративное фото \ Источник - посольство Германии

Во вторник, 12 марта, Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает Министерство экономики.

«Сегодняшнее решение Правительства позволит фермерам уже весной заключать контракты как с государственными, так и частными операторами противоминной деятельности на очистку сельскохозяйственных земель и получить компенсацию из государственного бюджета. Это мощный шаг к запуску рынка гуманитарного разминирования. Мы надеемся, что сегодняшнее решение поможет увеличить количество работающих на рынке операторов противоминной деятельности, а также усилить способность производителей техники для разминирования. Особенно важно для нас способствовать развитию украинских производителей. Ускорение разминирования сельхозземель является важным шагом к тому, чтобы бизнес мог возобновлять работу на деоккупированных территориях», – отметила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

На программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование в государственном бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен. Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования участка фермерам, работающим на собственной или арендованной земле. Цена на услуги по разминированию будет определяться на открытых торгах в системе Prozorro. Компенсация будет предоставляться только раз в один загрязненный участок.

«Менее чем через год Украина увеличила свои возможности в разминировании в разы и после обследования вернула к использованию 18 000 км2 земли. Запуск программы компенсации фермерам должен дать еще больший толчок для развития рынка гуманитарного разминирования, ведь государство создает дополнительную финансовую мотивацию очищать земельные участки от взрывоопасных предметов и для владельцев и арендаторов, и для бизнеса, который может зарабатывать на разминировании», – объясняет заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции или конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора. Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг тоже не смогут получить компенсации.

Вероятно, загрязненными остаются 156 000 км2 украинских территорий. В частности, это земли сельскохозяйственного назначения. Цель Министерства экономики Украины – за 10 лет очистить 80% загрязненных земель и сделать их безопасными для использования.

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