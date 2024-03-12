Фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування: Кабмін затвердив порядок

Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі.

Ілюстративне фото \ Джерело - посольство Німеччини

У вівторок, 12 березня, Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Сьогоднішнє рішення Уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету. Це потужний крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Ми сподіваємось, що сьогоднішнє рішення допоможе збільшити кількість операторів протимінної діяльності, які працюють на ринку, а також посилити спроможність виробників техніки для розмінування. Особливо важливо для нас — сприяти розвитку українських виробників. Пришвидшення розмінування сільгоспземель — важливий крок до того, аби бізнес міг відновлювати роботу на деокупованих територіях», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

«Менш ніж за рік Україна збільшила свої спроможності у розмінуванні в рази і після обстеження повернула до використання 18 000 км2 землі. Запуск програми компенсації фермерам має дати ще більший поштовх для розвитку ринку гуманітарного розмінування, адже держава створює додаткову фінансову мотивацію очищувати земельні ділянки від вибухонебезпечних предметів і для власників та орендарів, і для бізнесу, який може заробляти на розмінуванні», – пояснює заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають у стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.

Імовірно забрудненими залишаються 156 000 км2 українських територій. Зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Ціль Міністерства економіки України – за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання.

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