Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди

Також НАЗК необхідно провести 10 тис. спеціальних перевірок.

В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

  1. В Україні

Фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування: Кабмін затвердив порядок

17:59, 12 березня 2024
Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі.
Фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування: Кабмін затвердив порядок
Ілюстративне фото \ Джерело - посольство Німеччини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 березня, Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Сьогоднішнє рішення Уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету. Це потужний крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Ми сподіваємось, що сьогоднішнє рішення допоможе збільшити кількість операторів протимінної діяльності, які працюють на ринку, а також посилити спроможність виробників техніки для розмінування. Особливо важливо для нас — сприяти розвитку українських виробників. Пришвидшення розмінування сільгоспземель — важливий крок до того, аби бізнес міг відновлювати роботу на деокупованих територіях», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

«Менш ніж за рік Україна збільшила свої спроможності у розмінуванні в рази і після обстеження повернула до використання 18 000 км2 землі. Запуск програми компенсації фермерам має дати ще більший поштовх для розвитку ринку гуманітарного розмінування, адже держава створює додаткову фінансову мотивацію очищувати земельні ділянки від вибухонебезпечних предметів і для власників та орендарів, і для бізнесу, який може заробляти на розмінуванні», – пояснює заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають у стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.

Імовірно забрудненими залишаються 156 000 км2 українських територій. Зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Ціль Міністерства економіки України – за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді