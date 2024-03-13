Ирландия строит жилье для сотен украинцев в графстве Роскоммон

Ирландия продолжает строительство жилья для украинских беженцев.

Источник фото: visitukraine

Правительство Ирландии продолжает инициативу по строительству жилья для украинских беженцев, развернув новый проект в графстве Роскоммон. Согласно информации, обнародованной Irish Independent, планируется установка модульных домов для почти 700 украинцев в трех разных городах.

В графстве Роскоммон запланировано установить 167 модульных домов для размещения 686 украинских беженцев. Для этого уже определены четыре участка - в городах Бойл, Баллахадеррин и Роскоммон.

Рядом с частным домом для престарелых в Баллахадеррине будет возведено 47 домов для 206 жителей. В Бойле планируется установка 50 четырехкомнатных домов для 200 человек. В Роскоммоне модульное жилье разместят в двух локациях, всего для 280 беженцев.

В 2024 году правительство планирует выделить для размещения украинцев еще 150 объектов недвижимости. Сейчас более 100 тысяч украинцев пользуются временной защитой, и власти предполагают, что поток беженцев будет оставаться на высоком уровне.

Модульное жилье для украинских беженцев строится в семи различных локациях в Ирландии, а на этот проект выделено почти 83 миллиона евро. Департамент по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи обнародовал, что стоимость каждого блока, предназначенного для размещения четырех человек, составляет 145 тысяч евро, не считая расходов на приобретение места и обустройство.

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