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Президент Румынии официально объявил об участии в выборах генсека НАТО

18:12, 12 марта 2024
Клаус Иоганнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генерального секретаря Североатлантического Альянса.
Президент Румынии официально объявил об участии в выборах генсека НАТО
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Во вторник, 12 марта, президент Румынии Клаус Иоганнис официально объявил об участии в выборах генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает RFI.

«Я решил принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО», - заявил он.

По словам президента, прошло два десятилетия с тех пор, как Румыния стала членом НАТО, которая в течение 75 лет продвигает демократию и свободу, а также создала обширную сеть партнеров.

Он добавил, что кардинальными ценностями Альянса является верховенство закона, а уважение основных прав и свобод - это компас, который вел всех к консолидации демократии.

«Зонтик НАТО предложил нам сильнейшие гарантии безопасности в истории», - сказал президент Иоганнис.

Ранее сообщалось, что сторонники премьер-министра Нидерландов Марка Рютте пытаются сделать его следующим лидером НАТО.

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