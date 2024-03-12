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  1. В Украине

Правительство ввело выплаты для детей погибших украинских защитников и установило размер

18:26, 12 марта 2024
Им будут платить от 6100 гривен.
Правительство ввело выплаты для детей погибших украинских защитников и установило размер
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Во вторник, 12 марта, Кабинет министров ввел выплаты для детей погибших украинских защитников. Им будут платить от 6100 гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, была установлена адресная помощь детям, которым предоставили статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, кормилец которых не входил в состав добровольческих формирований территориальных общин и погиб (пропал без вести) во время участия в обороне страны.

Детям в возрасте от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают следующие выплаты: не менее 7 800 гривен – на одного ребенка, не менее 6 100 гривен – каждому ребенку, если в семье двое или больше детей.

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