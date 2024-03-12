Правительство ввело выплаты для детей погибших украинских защитников и установило размер

Им будут платить от 6100 гривен.

Во вторник, 12 марта, Кабинет министров ввел выплаты для детей погибших украинских защитников. Им будут платить от 6100 гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, была установлена адресная помощь детям, которым предоставили статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, кормилец которых не входил в состав добровольческих формирований территориальных общин и погиб (пропал без вести) во время участия в обороне страны.

Детям в возрасте от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают следующие выплаты: не менее 7 800 гривен – на одного ребенка, не менее 6 100 гривен – каждому ребенку, если в семье двое или больше детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.