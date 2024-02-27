Кабмін призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК

Віктор Павлущик став новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як раніше повідомлялося, переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК став Віктор Павлущик.

У вівторок, 27 лютого, Кабінет Міністрів України призначив за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Віктор Павлущик закінчив Національну академію СБУ та КНУ ім. Тараса Шевченка. Останній за спеціальністю «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник.

В 2008-2015 роках проходив військову службу в органах СБУ на оперативних посадах та посадах керівного складу.

З листопада 2015 – по теперішній час детектив, старший детектив, старший детектив - заступник керівника відділу детективів, а з листопада 2017 року – старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Зазначає, що специфіка роботи відділу детективів НАБУ, очільником якого він є, – це виявлення та розслідування кримінальних корупційних правопорушень, вчинених представниками судової влади та прокурорами.

Також ми писали, що у НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів.

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