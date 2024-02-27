Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

  1. В Украине

Кабмин назначил Виктора Павлущика новым главой НАПК

13:46, 27 февраля 2024
Виктор Павлущик стал новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции.
Кабмин назначил Виктора Павлущика новым главой НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, победителем конкурса на должность Председателя НАПК стал Виктор Павлущик.  

Во вторник, 27 февраля, Кабинет Министров Украины назначил по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Павлущика Виктора Владимировича главой Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Виктор Павлущик окончил Национальную академию СБУ и КНУ им. Тараса Шевченко. Последний по специальности «Международный бизнес», квалификация экономист-международник.

В 2008-2015 годах проходил военную службу в органах СБУ на оперативных должностях и должностях руководящего состава.

С ноября 2015 – по настоящее время детектив, старший детектив, старший детектив – заместитель руководителя отдела детективов, а с ноября 2017 – старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечает, что специфика работы отдела детективов НАБУ, главой которого он является – это выявление и расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершенных представителями судебной власти и прокурорами.

Также мы писали, что в НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду