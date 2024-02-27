Кабмин назначил Виктора Павлущика новым главой НАПК

Виктор Павлущик стал новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Как ранее сообщалось, победителем конкурса на должность Председателя НАПК стал Виктор Павлущик.

Во вторник, 27 февраля, Кабинет Министров Украины назначил по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Павлущика Виктора Владимировича главой Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Виктор Павлущик окончил Национальную академию СБУ и КНУ им. Тараса Шевченко. Последний по специальности «Международный бизнес», квалификация экономист-международник.

В 2008-2015 годах проходил военную службу в органах СБУ на оперативных должностях и должностях руководящего состава.

С ноября 2015 – по настоящее время детектив, старший детектив, старший детектив – заместитель руководителя отдела детективов, а с ноября 2017 – старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечает, что специфика работы отдела детективов НАБУ, главой которого он является – это выявление и расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершенных представителями судебной власти и прокурорами.

Также мы писали, что в НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров.

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