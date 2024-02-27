ВСП уволил судью Волчанского райсуда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка

Ирина Уханева была уволена с должности судьи Волчанского районного суда Харьковской области.

Высший совет правосудия сообщил, что уволил Ирину Уханеву с должности судьи Волчанского районного суда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

«Сегодня Высший совет правосудия уволил Ирину Уханеву с должности судьи Волчанского районного суда Харьковской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

Решением Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 24 января 2024 года судью Уханеву И.С. привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение существенного дисциплинарного проступка и применено к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

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