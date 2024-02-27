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ВРП звільнила суддю Вовчанського райсуду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку

14:01, 27 лютого 2024
Ірину Уханьову було звільнено з посади судді Вовчанського районного суду Харківської області.
ВРП звільнила суддю Вовчанського райсуду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила Ірину Уханьову з посади судді Вовчанського районного суду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

«Сьогодні Вища рада правосуддя звільнила Ірину Уханьову з посади судді Вовчанського районного суду Харківської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рішенням Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 січня 2024 року суддю Уханьову І.С. притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

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