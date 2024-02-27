У Польщі школярі складатимуть іспит з української мови

Випускний іспит з української мови для школярів буде впроваджено в 2025-2026 навчальному році.

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Польща внесла зміни до системи випускних іспитів, вводячи іспит з української мови для випускників шкіл, які навчаються в цій країні. Рішення про це було ухвалено Міністерством освіти та науки Польщі, як повідомляє inPoland.

Однією з причин введення цього іспиту є зростаюча кількість українців, які перебувають у Польщі. Відтак, мовна та культурна інтеграція стає актуальною темою для розгляду. За новими правилами, випускний іспит з української мови буде впроваджено в навчальному році 2025-2026.

Українська мова отримає статус сучасної іноземної мови в рамках випускних іспитів, приєднуючись до інших мов, таких як англійська, іспанська, французька, німецька, російська та італійська.

Представники міністерства пояснили, що збільшення кількості українців у Польщі, спричинене бойовими діями на території України, може стимулювати поляків до більшого інтересу до української мови та культури.

Не лише учні з Польщі, але й з України матимуть змогу складати випускний іспит з української мови. Пробні іспити заплановані на осінь 2025 року.

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