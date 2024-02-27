Європарламент схвалив надання Україні пакету допомоги на €50 млрд

Програма передбачає надання Україні цих коштів впродовж 2024-2027 років.

У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент схвалив надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро — Ukraine Facility. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Європарламенту.

Програма передбачає надання Україні цих коштів впродовж 2024-2027 років.

За виділення коштів проголосували 536 євродепутатів проголосували, водночас 40 з них виступили проти цього.

Нагадаємо, що у Європарламенті і Раді ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні.

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