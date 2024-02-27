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Руслан Стефанчук пропонує залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

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  1. У світі

Європарламент схвалив надання Україні пакету допомоги на €50 млрд

13:34, 27 лютого 2024
Програма передбачає надання Україні цих коштів впродовж 2024-2027 років.
Європарламент схвалив надання Україні пакету допомоги на €50 млрд
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У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент схвалив надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро — Ukraine Facility. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Європарламенту.

Програма передбачає надання Україні цих коштів впродовж 2024-2027 років.

За виділення коштів проголосували 536 євродепутатів проголосували, водночас 40 з них виступили проти цього.

Нагадаємо, що у Європарламенті і Раді ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. 

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