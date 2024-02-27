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З 368 партій 353 – не подали звіт за 2023 рік: кампанія звітування політичних партій добігає кінця

18:59, 27 лютого 2024
У НАЗК обіцяють забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.
З 368 партій 353 – не подали звіт за 2023 рік: кампанія звітування політичних партій добігає кінця
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали про відновлення обов'язку політичних партій подавати звіти. Повернувся також обов'язок НАЗК перевіряти їхні звіти.

У Нацагентстві обіцяють протягом 10 календарних днів з дня завершення строку подання політичними партіями звітів оприлюднити список партій, які не прозвітували у визначений строк, а також забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Звіти за 2020 рік політичні партії мають подати в паперовій формі, а також в електронному вигляді із закритими персональними даними. За наступні роки вони мають подати звіти виключно до реєстру POLITDATA.

Парламентські партії мають подати звіти за 2020-2022 роки до 26 березня 2024 року, інші партії – до 26 квітня 2024 року.

Також передбачено особливості подання звітів за 2023 рік в залежності від обрання варіанту подання (квартальний або річний) та від права на державне фінансування: це може бути 26 березня 2024 року або 26 квітня 2024 року.

Станом на 26 лютого статистика подання звітів наступна:

  • за 2020 рік (з 365 партій): 159 партій подали звіти за всі 4 квартали; 101 – подали частково; 105 – не подали взагалі;
  • за 2021 рік (з 368 партій): 29 партій подали звіти; 66 – частково; 273 – не подали;
  • за 2022 рік (з 368 партій*):11 партій подали; 3 – частково; 351 – не подали;
  • за 2023 рік (з 368 партій*): 12 – подали; 353 – не подали.

Для подання звітів до реєстру POLITDATA, необхідно зареєструватися на ньому. Станом на 26 лютого на порталі зареєстровано лише 167  із 368 політичних партій.

*точна кількість уточнюється в Мін’юсті у зв’язку з розпочатими процесами заборони проросійських партій у 2022 році.

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