На Львівщині нетверезий водій легковика врізався в авто з евакуйованими військовими: є загиблі

Аварія у Львівській області призвела до загибелі трьох осіб, ще троє були госпіталізовані.

Джерело фото: Поліція Львівської області

У результаті аварії на трасі Тернопіль – Львів загинули троє людей, ще троє були госпіталізовані з травмами. За попередніми даними, ДТП сталася через нетверезого водія, який врізався у авто, що перевозило евакуйованих військових.

Поліція Львівської області повідомила, що пригода трапилася близько 04:40 на автодорозі «Тернопіль-Львів», поблизу села Словіта Львівського району. Внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ 2109», яким керував 21-річний водій, з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 313», керованим 41-річним львів'янином, загинули двоє пасажирів легковика та один пасажир, який отримав тяжкі травми.

Водій «ВАЗ 2109» перебував у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило цю трагедію.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії згідно зі статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп'яніння, що призвело до смерті кількох осіб.

Джерело фото: Поліція Львівської області

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