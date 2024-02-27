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  1. В Украине

На Львовщине нетрезвый водитель легковушки врезался в авто с эвакуированными военными: есть погибшие

13:42, 27 февраля 2024
Авария во Львовской области привела к гибели трех человек, еще трое были госпитализированы.
На Львовщине нетрезвый водитель легковушки врезался в авто с эвакуированными военными: есть погибшие
Источник фото: Полиция Львовской области
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В результате аварии на трассе Тернополь - Львов погибли три человека, еще трое были госпитализированы с травмами. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нетрезвого водителя, который врезался в авто, перевозившее эвакуированных военных.

Полиция Львовской области сообщила, что происшествие случилось около 04:40 на автодороге "Тернополь-Львов", вблизи села Словита Львовского района. В результате столкновения автомобиля "ВАЗ 2109", которым управлял 21-летний водитель, с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", управляемым 41-летним львовянином, погибли двое пассажиров легковушки и один пассажир, который получил тяжелые травмы.

Водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло эту трагедию.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии согласно статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения, что привело к смерти нескольких лиц.

Источник фото: Полиция Львовской области

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