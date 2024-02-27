Из 368 партий 353 – не подали отчет за 2023 год: кампания отчетности политических партий подходит к концу

В НАПК обещают обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили о возобновлении обязанности политических партий подавать отчеты. Вернулась также обязанность НАПК проверять их отчеты.

В Нацагентстве обещают в течение 10 календарных дней со дня завершения срока подачи политическими партиями отчетов обнародовать список партий, не отчитавшихся в определенный срок, а также обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Отчеты за 2020 политические партии должны подать в бумажной форме, а также в электронном виде с закрытыми персональными данными. За следующие годы они должны подать отчеты исключительно в реестр POLITDATA.

Парламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024, другие партии – до 26 апреля 2024 года.

Также предусмотрены особенности подачи отчетов за 2023 год в зависимости от избрания варианта подачи (квартальный или годовой) и права на государственное финансирование: это может быть 26 марта 2024 года или 26 апреля 2024 года.

По состоянию на 26 февраля статистика подачи отчетов следующая:

за 2020 год (из 365 партий): 159 партий подали отчеты за все 4 квартала; 101 – подали частично; 105 – не подали вообще;

за 2021 год (из 368 партий): 29 партий подали отчеты; 66 – частично; 273 – не подали;

за 2022 год (из 368 партий*): 11 партий подали; 3 – частично; 351 – не подали;

за 2023 год (из 368 партий*): 12 – подали; 353 – не подали.

Для подачи отчетов в реестр POLITDATA необходимо зарегистрироваться на нем. По состоянию на 26 февраля на портале зарегистрировано только 167 из 368 политических партий.

*точное количество уточняется в Минюсте в связи с начавшимися процессами запрета пророссийских партий в 2022 году.

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