Европарламент одобрил предоставление Украине пакета помощи на €50 млрд

Программа предусматривает предоставление Украине этих средств на протяжении 2024-2027 годов.

Во вторник, 27 февраля, Европейский парламент одобрил предоставление Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро — Ukraine Facility. Об этом стало известно по трансляции пленарного заседания Европарламента.

Программа предусматривает предоставление Украине этих средств на протяжении 2024-2027 годов.

За выделение средств проголосовали 536 евродепутатов проголосовали, в то же время 40 из них выступили против этого.

Напомним, что в Европарламенте и Совете ЕС достигли предварительного согласия относительно 50 млрд евро для Украины.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте.

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