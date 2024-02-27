В Польше школьники будут сдавать экзамен по украинскому языку

Выпускной экзамен по украинскому языку для школьников будет внедрен в 2025-2026 учебном году.

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Польша внесла изменения в систему выпускных экзаменов, вводя экзамен по украинскому языку для выпускников школ, которые учатся в этой стране. Решение об этом было принято Министерством образования и науки Польши, как сообщает inPoland.

Одной из причин введения этого экзамена является растущее количество украинцев, находящихся в Польше. Следовательно, языковая и культурная интеграция становится актуальной темой для рассмотрения. По новым правилам, выпускной экзамен по украинскому языку будет внедрен в учебном году 2025-2026.

Украинский язык получит статус современного иностранного языка в рамках выпускных экзаменов, присоединяясь к другим языкам, таким как английский, испанский, французский, немецкий, русский и итальянский.

Представители министерства объяснили, что увеличение количества украинцев в Польше, вызванное боевыми действиями на территории Украины, может стимулировать поляков к большему интересу к украинскому языку и культуре.

Не только ученики из Польши, но и из Украины смогут сдавать выпускной экзамен по украинскому языку. Пробные экзамены запланированы на осень 2025 года.

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