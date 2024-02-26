В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

Конкурсная комиссия по отбору главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 25 февраля объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. «Судебно-юридическая газета» разобралась, что известно о Викторе Павлущике и какие данные он отразил в декларациях.

У НАБУ спеціалізувався на корупції суддів та прокурорів

Закінчив Національну академію СБУ та КНУ ім. Тараса Шевченка. Останній за спеціальністю «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник.

В 2008-2015 роках проходив військову службу в органах СБУ на оперативних посадах та посадах керівного складу.

З листопада 2015 – по теперішній час детектив, старший детектив, старший детектив - заступник керівника відділу детективів, а з листопада 2017 року – старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Зазначає, що специфіка роботи відділу детективів НАБУ, очільником якого він є, – це виявлення та розслідування кримінальних корупційних правопорушень, вчинених представниками судової влади та прокурорами.

«Дуже часто нашій команді доводилось як розслідувати справи, пов’язані з декларуванням недостовірних відомостей у деклараціях, так і опрацьовувати величезні масиви інформації щодо кандидатів на посади в органи прокуратури та судах, а також брати участь в обробці інформації в ході реалізації реформи органів прокуратури та кваліфікаційного оцінювання суддів», - вказує Віктор Павлущик.

Кандидат на директора НАБУ та на члена ВРП

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2023 році Віктор Павлущик претендував на посаду директора НАБУ, і навіть увійшов до списку 11 фіналістів, які пройшли на етап співбесід. Втім, трійку комісія тоді визначила іншу. Сам кандидат вважає участь у тому конкурсі доказом своїх професійних знань і доброчесності.

Прикметно, що окрім участі у конкурсі на крісло директорів НАБУ та НАЗК, Віктор Павлущик також подавав свою кандидатуру як кандидат до Вищої ради правосуддя за квотою Президента Володимира Зеленського. У листопаді 2023 року Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом призначення члена ВРП фіналізувала список осіб, документи яких направлять на розгляд Етичної ради, включивши тоді і Павлущика. Втім, Етична рада досі співбесіди із кандидатами не почала.

Декларація

Розлучений. Колишня дружина, судячи з декларацій Віктора Павлущика, працювала в СБУ, де працював і він. Наразі спільно проживає із Тетяною Водопʼяновою, яка, за словами кандидата, до січня 2023 року була старшим детективом НАБУ.

В декларації за 2023 рік вказав, що проживає у житловому будинку 70,8 кв м, який знаходиться у селі Святопетрівське Бучанського району Київської області. Цей будинок належить Тетяні Водоп’яновій як особі, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Вартість будинку, права на який набуті у серпні 2020 року, складає 2,15 млн грн. Також Тетяна Водоп’янова має у власності земельну ділянку там же площею 81 кв м, якою кандидат теж користується.

У декларації за 2023 рік вказав, що Тетяна Водоп’янова у лютому 2023 року набула частку у квартирі у місті Запоріжжя.

Сини кандидата мають право спільної часткової власності разом з його екс-дружиною на квартиру у Києві 59,2 кв м, набуту у січні 2020 року за 1,15 млн грн.

У 2022 році набули право тимчасового проживання у Румунії в рамках програми тимчасового захисту. Крім того, Віктор Павлущик вказав квартиру у Києві, яка йому не належить, як місце реєстрації.

Кандидат вказав три авто, які належать Тетяна Водоп’яновій Citroen Grand C4 Picasso 2010 р. в., набутий нею у лютому 2023 року, КАМАЗ 5410 1991 р. в., Nissan Leaf 2019 р. в., набутий нею у листопаді 2022 року за 725 тис. грн.

Сам Павлущик має у власності одне авто Toyota Camry 2016 р. в., яке купив в 2021 році за 400 тис. грн.

За 2023 рік отримав у НАБУ 1 546 076 грн зарплати. Тобто, близько 128,8 тис. грн на місяць. 29 березня 2023 року повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав у НАБУ зарплату 164,4 тис. грн.

Тетяна Водоп’янова до звільнення з НАБУ, за січень 2023 року, судячи з декларації кандидата, отримала 219,5 тис. грн.

Також вона отримала у Представництві Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні 1,147 млн грн зарплати.

Крім того, вона отримала від Henner страхові виплати 77 тис. грн.

В 2022 році Віктор Павлущик отримав у НАБУ 1,4 млн грн зарплати, тобто, близько 117 тис. на місяць. У червні 2022 року задекларував отримання 150,9 тис. грн зарплати.

Тетяна Водоп’янова отримала за 2022 рік 1,2 млн грн зарплати у НАБУ, тобто близько 100 тис. на місяць.

При цьому, за 2022 рік кандидат не задекларував жодних грошових заощаджень, як і Тетяна Водоп’янова – ані готівкою, ані на рахунку у банках.

В той же час, за 2023 рік Віктор Павлущик вказав, що зберігає готівкою 8500 доларів США та має 17,8 тис. грн на рахунку у банку, а Тетяна Водоп’янова має 7460 доларів США у банку, 3000 доларів готівкою та 82 тис. грн на рахунку у банку.

Які питання ставила конкурсна комісія з відбору голови НАЗК

Під час конкурсу до НАБУ основні питання стосувалися набуття майна батьками Тетяни Водопʼянової, а також виїздів кандидата за кордон.

Подібні за змістом питання Конкурсна комісія задала і під час співбесіди на голову НАЗК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у порівнянні з іншими кандидатами на голову НАЗК, співбесіда з Віктором Павлущиком минула у досить доброзичливій атмосфері, і гострих питань до нього у Комісії майже не було.

Так, спочатку Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася користуванням квартирою, власником якої є матір кандидата, і продажом авто Chery M11 за 49 тисяч грн. «Як вийшло так, що сума некругла, і чи не пов’язано це із тим, що закон тоді передбачав безготівкові розрахунки від 50 тис.?» - запитала Комісія. На це кандидат заявив, що вартість продажу є реальною.

У кандидата віднедавна троє дітей. Водночас з офіційних джерел є інформація про перетин кордону після початку повномасштабного вторгнення.

Як вказала Комісія, після початку повномасштабного вторгнення кандидат тричі виїжджав за кордон – для перевезення авто брата, відвідування дітей, перевезення дітей.

«Яким чином це було оформлено, зважаючи про те, що Ви працювали на відповідній посаді – це була відпустка, відрядження?» - запитала доповідачка, член Комісії Тетяна Цувіна.

«На той момент у моїх батьків та дітей я був єдиний, хто міг приїхати та допомогти», відповів кандидат.

Стосовно підстав для перетину кордону він зазначив наступне.

«Як працівники НАБУ, так і працівники інших державних установ – ДБР, БЕБ, військовослужбовці, яким надані відповідні дозволи на виїзд за межі гарнізону – вони всі мають право на рівні з 22-ма іншими категоріями у ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на виїзд за кордон.

Це певні пільги і гарантії діяльності, такі як зарплата, матеріальна допомога, і це жодним чином не пов’язано зі службовими обов’язками. Це не могли бути відрядження. Це були виключно офіційні відпустки. На моє переконання, для виїзду за кордон жодних інших документів, крім підтвердження того, що ти є працівник НАБУ або належиш до певної категорії, не потрібно.

Водночас Державною прикордонною службою було прийнято рішення про отримання додаткових документів, а саме офіційного документу про надання відпустки для підтвердження можливості перетину кордону», - зазначив Павлущик.

Він додав, що у нього вже було чотири виїзди за кордон, і останній виїзд був як батька трьох дітей.

Мати партнерки, екс-працівниці НАБУ, як зазначила Комісія, виїжджала у рф в 2020 році до ростовської області. Кандидат стверджує, що виїзд був потрібен для присутності на важливій події у осіб, з якими батьки партнерки підтримували стосунки. Також він вказав, що мати його цивільної дружини не відвідувала москву.

Андрій Козлов запитав, з чим пов’язані подарунки його партнерці. На це кандидат відповів, що це був намір участі у першому внеску для придбання житла по іпотеці.

Також Конкурсна комісія зацікавалися тим, що мати Водопʼянової 2020 року подарувала дочці 280 тисяч грн, а наступного року придбала собі авто Hyundai Elantra за 290 тисяч грн. На це кандидат відповів, що провів розрахунки, за якими у період з 2007 по 2021 загальна сума доходів без врахування 2011-2016 рр. матері партнерки становить близько 53 тисяч доларів, що без врахування доходів, які могли бути до 2007 року, є співмірним з її операціями.

Які питання виникли до Віктора Павлущика під час конкурсу на директора НАБУ

Під час конкурсу на директора НАБУ, основні питання стосувалися набуття майна батьками Тетяни Водопʼянової. Як зазначив Павлущик, її родина почала заробляти з кінця 70-х років, і у тому числі, вони були на заробітках. Виникли й питання стосовно можливого конфлікту інтересів.

«Наскільки відомо членам Комісії, Ваш брат працює у НАБУ та особа, з якою Ви проживаєте, теж працює у Бюро», - зауважили тоді члени Комісії.

«Мій брат у 2018 році звільнився з НАБУ. Особа, з якою проживаю, 9 січня 2023 року звільнилася з Бюро, а з 10 січня 2023 року працює в міжнародній організації під егідою ООН. Між ними не було жодних відносин підпорядкування.

Брат звільнився у звʼязку з тим, що після народження дитини вирішив піти працювати у приватний сектор», зазначив Павлущик.

Також питання стосувалися виїзду до рф матері особи, з якою проживав кандидат.

«Мати Вашої дружини (особи, з якою проживає кандидат – прим. ред.) виїжджала у 2020 році на тиждень до Москви, яка була мета цієї поїздки», - запитали члени Комісії.

«Мені про це невідомо, я чую від Вас про це перший раз», відповів тоді кандидат.

Член Комісії з відбору директора НАБУ Олексій Савчук тоді уточнив, чи не повʼязане це із тим, що її мати здійснює підприємницьку діяльність у рф. Як пояснив кандидат, він міг бути у 2020 році і не знайомий з її батьками, бо знайомство з його батьками взагалі відбулося у 2022 році.

Також Комісія задавала питання стосовно виїздів кандидата за кордон, у тому числі, після початку повномасштабного вторгнення рф, 24 лютого 2022 року.

«З 2018 по 2023 рік Ви 18 разів виїжджали за кордон. Поясніть мету поїздок», - попросили члени Комісії.

«5 з них були службові відрядження. Інші 13 поїздок це були або туристичного, або особистого характеру. Двічі під час ковіду їздив до Єгипту. Поїздки тривали від 2 до 7 днів» зазначив кандидат.

Тоді було й питання стосовно виїздів кандидата саме після 24 лютого 2022 року.

«Я зробив 3 поїздки за кордон, одна тривала 18 годин, друга 7 днів, і ще одна була з 5 по 8 січня 2023 року. Зараз мої діти 4 та 10 років проживають у Румунії. Мною виїзди були здійснені для забезпечення можливості перебування моїх дітей за кордоном. Моя колишня дружина не може відвідати дітей, бо вона є військовослужбовцем. Ці поїздки не повʼязані з відпочинком», відповів Віктор Павлущик.

Були питання і стосовно двох висновків НАБУ від 22.03.2022 та 05.01.2023, де вказано про відсутність підстав для притягнення кандидата до дисциплінарної відповідальності.

«Підставою для проведення службового розслідування були записки одного з керівників у НАБУ щодо можливого неналежного здійснення службових обовʼязків підпорядкованим мені детективом. Службове розслідування було проведено автоматично щодо всіх керівників цього детектива. За результатами розслідувань дисциплінарна комісія ухвалила рішення про відсутність підстав для відповідальності», - зазначив кандидат.

Автор: Наталья Мамченко

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