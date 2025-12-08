Новичок в коллективе — 10 ошибок, которых стоит избегать с первого дня

Первые дни на новой работе формируют вашу репутацию — узнайте, каких ошибок избегать, чтобы быстрее адаптироваться и не испортить первое впечатление.

Первые дни на новой работе могут стать решающими для того, как вас будут воспринимать руководители и коллеги. Часто кажется, что главное — пройти собеседование и получить оффер, а дальше все пойдет само собой. Но именно старт на новом месте определяет, насколько быстро вы адаптируетесь и сможете построить успешную карьеру.

Государственная служба занятости назвала 10 самых распространенных ошибок, которых стоит избегать, чтобы не испортить первое впечатление.

1. Считать, что новая работа ничем не удивит

Даже если у вас 15 лет опыта, новое рабочее место может иметь другие стандарты, подходы или корпоративную культуру. Поэтому важно быть готовыми к изменениям и обучению.

2. Доказывание всем, что вы не хуже коллег

Игнорирование советов опытных сотрудников или отказ от наставника — типичная ошибка. Перенимать опыт — это самый простой способ быстро влиться в команду.

3. Ожидание, что с первого дня будете заниматься «важными делами»

В первые дни новичок проходит обучение по безопасности, знакомится с правилами компании, должностными инструкциями и документами. Это нормальная часть адаптации.

4. Сосредоточение только на своих обязанностях

Чтобы расти в компании, важно понимать ее работу в целом и взаимодействовать с другими командами. Видимость и командность часто значат больше, чем идеальное знание собственной инструкции.

5. Бояться сказать «нет»

Новички, которые соглашаются на все подряд, быстро получают репутацию «человека, на которого можно все свалить». Устанавливайте границы с первых дней.

6. Постоянно ориентироваться на мнение старших коллег

Ошибаться — нормально. Самостоятельное принятие решений помогает быстрее профессионально расти. Слепое копирование чужих решений — наоборот.

7. Сплетни и чрезмерная откровенность

Сплетни опасны для карьеры: они подрывают репутацию. Так же не стоит сразу открывать коллегам личные подробности.

8. Неспособность запомнить имена

Быстрое запоминание имен — важный знак уважения. Это формирует позитивное первое впечатление и облегчает коммуникацию.

9. Игнорирование корпоративной культуры

Опоздания, неформальный стиль одежды или обращение на «ты» могут быть нормой в одной компании и абсолютно неприемлемыми в другой. Важно соблюдать внутренние правила.

10. Указание на ошибки коллег в первую же неделю

Служба занятости советует фиксировать все, что кажется неэффективным, но не критиковать сразу. Со временем вы поймете контекст и сможете конструктивно предложить изменения.

Вывод

Первые дни на новой работе — это время наблюдать, учиться и адаптироваться. Избегая этих ошибок, вы создадите о себе впечатление профессионального, вежливого и командного человека — именно такого, с которым хотят работать.

