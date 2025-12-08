Новичок в коллективе — 10 ошибок, которых стоит избегать с первого дня
Первые дни на новой работе могут стать решающими для того, как вас будут воспринимать руководители и коллеги. Часто кажется, что главное — пройти собеседование и получить оффер, а дальше все пойдет само собой. Но именно старт на новом месте определяет, насколько быстро вы адаптируетесь и сможете построить успешную карьеру.
Государственная служба занятости назвала 10 самых распространенных ошибок, которых стоит избегать, чтобы не испортить первое впечатление.
1. Считать, что новая работа ничем не удивит
Даже если у вас 15 лет опыта, новое рабочее место может иметь другие стандарты, подходы или корпоративную культуру. Поэтому важно быть готовыми к изменениям и обучению.
2. Доказывание всем, что вы не хуже коллег
Игнорирование советов опытных сотрудников или отказ от наставника — типичная ошибка. Перенимать опыт — это самый простой способ быстро влиться в команду.
3. Ожидание, что с первого дня будете заниматься «важными делами»
В первые дни новичок проходит обучение по безопасности, знакомится с правилами компании, должностными инструкциями и документами. Это нормальная часть адаптации.
4. Сосредоточение только на своих обязанностях
Чтобы расти в компании, важно понимать ее работу в целом и взаимодействовать с другими командами. Видимость и командность часто значат больше, чем идеальное знание собственной инструкции.
5. Бояться сказать «нет»
Новички, которые соглашаются на все подряд, быстро получают репутацию «человека, на которого можно все свалить». Устанавливайте границы с первых дней.
6. Постоянно ориентироваться на мнение старших коллег
Ошибаться — нормально. Самостоятельное принятие решений помогает быстрее профессионально расти. Слепое копирование чужих решений — наоборот.
7. Сплетни и чрезмерная откровенность
Сплетни опасны для карьеры: они подрывают репутацию. Так же не стоит сразу открывать коллегам личные подробности.
8. Неспособность запомнить имена
Быстрое запоминание имен — важный знак уважения. Это формирует позитивное первое впечатление и облегчает коммуникацию.
9. Игнорирование корпоративной культуры
Опоздания, неформальный стиль одежды или обращение на «ты» могут быть нормой в одной компании и абсолютно неприемлемыми в другой. Важно соблюдать внутренние правила.
10. Указание на ошибки коллег в первую же неделю
Служба занятости советует фиксировать все, что кажется неэффективным, но не критиковать сразу. Со временем вы поймете контекст и сможете конструктивно предложить изменения.
Вывод
Первые дни на новой работе — это время наблюдать, учиться и адаптироваться. Избегая этих ошибок, вы создадите о себе впечатление профессионального, вежливого и командного человека — именно такого, с которым хотят работать.
