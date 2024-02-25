Віктор Павлущик обраний головою НАЗК

Віктор Павлущик очолить Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Урядом

Переможцем конкурсу на посаду Голови НАЗК став Віктор Павлущик. Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Очікується відповідне рішення Уряду про затвердження його на посаді.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала співбесіду з кандидатом Віктором Павлущиком.

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