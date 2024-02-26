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  1. В Україні

Внаслідок війни в Україні повністю зруйновані майже 400 освітніх закладів, – МОН

14:45, 26 лютого 2024
На відновлення освітньої інфраструктури Україні потрібно майже 14 мільярдів доларів.
Внаслідок війни в Україні повністю зруйновані майже 400 освітніх закладів, – МОН
Джерело фото: vseosvita.ua
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На форумі «Україна. Рік 2024» заступник міністра освіти та науки України Євген Кудрявець розповів про стан освітньої інфраструктури в країні внаслідок повномасштабної війни з росією. За його словами, кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень від війни.

Згідно з оцінками, понад 3,5 тисячі закладів освіти постраждали внаслідок війни, з них майже 400 були повністю зруйновані. Сума, необхідна для відновлення освітньої інфраструктури, за даними Світового банку, становить майже 14 мільярдів доларів.

Кудрявець підкреслив, що деякі школи внаслідок руйнувань вже не можна відновити. Це призводить до серйозних проблем з доступом дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, а також ускладнює їхню соціалізацію та інтеграцію до суспільства.

Заступник міністра також зазначив, що через руйнування освітньої інфраструктури майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, не маючи можливості для особистого спілкування з друзями та вчителями. Ще мільйон дітей навчаються у змішаному режимі, коли вони можуть відвідувати школу лише час від часу.

«Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями. Мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть мати постійне навчання вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу», – додав Кудрявець.

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