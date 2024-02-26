На Київщині врятували лебедя, який заплутався в тролейбусних лініях

У Білій Церкві правоохоронці врятували пораненого лебедя.

У місті Біла Церква на Київщині патрульні поліцейські врятували пораненого лебедя. Про це повідомила Національна поліція України.

За свідченнями очевидців, птах низько летів і зачепився за тролейбусні лінії, внаслідок чого впав на землю, отримавши травму лапи.

Патрульні, спільно з громадянами, оперативно врятували лебедя, обмотавши його ковдрами, та помістили у службове авто. Після цього тварину доставили до місцевого дендропарку, де передали на опіку фахівцям зоопарку.

Цей випадок став ще одним прикладом співпраці між правоохоронними органами та громадою у збереженні дикої природи та врятуванні тваринного світу.

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