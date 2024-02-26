На Киевщине спасли лебедя, который запутался в троллейбусных линиях

В Белой Церкви правоохранители спасли раненого лебедя.

В городе Белая Церковь Киевской области патрульные полицейские спасли раненого лебедя. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По свидетельствам очевидцев, птица низко летела и зацепилась за троллейбусные линии, в результате чего упала на землю, получив травму лапы.

Патрульные, совместно с гражданами, оперативно спасли лебедя, обмотав его одеялами, и поместили в служебное авто. После этого животное доставили в местный дендропарк, где передали на опеку специалистам зоопарка.

Этот случай стал еще одним примером сотрудничества между правоохранительными органами и обществом в сохранении дикой природы и спасении животного мира.

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