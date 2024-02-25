Почему необходимо изменить закон о мобилизации, – рассказал Зеленский

Зеленский заявил, что закон о мобилизации был принят до войны, поэтому он требует правок.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменений в законе о мобилизации страны, подчеркивая, что этот документ был принят еще до начала полномасштабной войны и не соответствует текущим реалиям.

Во время пресс-конференции глава государства отметил, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней войны, но закон нуждается в корректировках, поскольку некоторые вопросы, такие как срочники, ротации, отпуска и другие аспекты, остались нерегулируемыми.

"Изменения, которые планируется внести, связаны с уточнением этих параметров. Закон о мобилизации принимался до войны и, конечно, не учитывал всех аспектов военной деятельности, поэтому его нужно адаптировать к современным требованиям и реалиям", - пояснил Зеленский.

Изменения в законе планируются по инициативе военных и Министерства обороны, с целью оптимизации процесса мобилизации и повышения эффективности военных операций в условиях современного конфликта.

Кроме того, Зеленский заявил о 3 тысячах поправок и призвал депутатов ускорить работу над законопроектом о мобилизации.

Напомним, Стефанчук сообщил, когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

А глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Вместе с тем, из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень.

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