«3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають», – Зеленський про законопроект про мобілізацію

Президент України закликав депутатів прискорити роботу над законопроектом про мобілізацію.

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів працювати над законопроектом про мобілізацію перед тим, як відповідати на питання українського народу «а що буде далі?».

Цю заяву він зробив під час прес-конференції за результатами форуму «Україна. Рік 2024». Він вказав на те, що законопроект про мобілізацію має значний обсяг роботи, оскільки до нього було внесено близько 3000 поправок.

«Всі складнощі ви вже сказали - 3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі», - зазначив президент Зеленський.

Це заява стала відповіддю на питання про майбутнє законопроекту про мобілізацію і показала готовність влади працювати над важливими законодавчими ініціативами, що стосуються оборонної сфери та національної безпеки.

Нагадаємо, Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

А голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Разом з тим, з законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь.

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