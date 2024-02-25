Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

«3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають», – Зеленський про законопроект про мобілізацію

18:27, 25 лютого 2024
Президент України закликав депутатів прискорити роботу над законопроектом про мобілізацію.
«3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають», – Зеленський про законопроект про мобілізацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів працювати над законопроектом про мобілізацію перед тим, як відповідати на питання українського народу «а що буде далі?».

Цю заяву він зробив під час прес-конференції за результатами форуму «Україна. Рік 2024». Він вказав на те, що законопроект про мобілізацію має значний обсяг роботи, оскільки до нього було внесено близько 3000 поправок.

«Всі складнощі ви вже сказали - 3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі», - зазначив президент Зеленський.

Це заява стала відповіддю на питання про майбутнє законопроекту про мобілізацію і показала готовність влади працювати над важливими законодавчими ініціативами, що стосуються оборонної сфери та національної безпеки.

Нагадаємо, Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

А голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Разом з тим, з законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду