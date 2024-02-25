Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сведения о водителях-нарушителях ПДД будут автоматически устанавливаться из Демографического реестра и реестра Налоговой службы

Народные депутаты из «Слуги народа» предлагают в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД путем предоставления данных из базы данных внутренне перемещенных лиц, Демографического реестра и Реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Военно-врачебная комиссия при ТЦК для военнообязанных не должна быть формальной: решение суда

Проблемы граждан со здоровьем должны быть тщательно исследованы медицинскими специалистами ВВК.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

Судья из Луганской области не явилась в новый суд, ее местонахождение неизвестно

Высший совет правосудия считает, что судья сознательно не явилась на новое место работы.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

«3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают», – Зеленский о законопроекте о мобилизации

18:27, 25 февраля 2024
Президент Украины призвал депутатов ускорить работу над законопроектом о мобилизации.
«3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают», – Зеленский о законопроекте о мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов работать над законопроектом о мобилизации перед тем, как отвечать на вопрос украинского народа "а что будет дальше?".

Это заявление он сделал во время пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024". Он указал на то, что законопроект о мобилизации имеет значительный объем работы, поскольку в него было внесено около 3000 поправок.

"Все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет далее", - отметил президент Зеленский.

Это заявление стало ответом на вопрос о будущем законопроекта о мобилизации и показало готовность власти работать над важными законодательными инициативами, касающимися оборонной сферы и национальной безопасности.

Напомним, Стефанчук сообщил, когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

А глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Вместе с тем, из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду