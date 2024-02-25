«3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают», – Зеленский о законопроекте о мобилизации

Президент Украины призвал депутатов ускорить работу над законопроектом о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов работать над законопроектом о мобилизации перед тем, как отвечать на вопрос украинского народа "а что будет дальше?".

Это заявление он сделал во время пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024". Он указал на то, что законопроект о мобилизации имеет значительный объем работы, поскольку в него было внесено около 3000 поправок.

"Все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет далее", - отметил президент Зеленский.

Это заявление стало ответом на вопрос о будущем законопроекта о мобилизации и показало готовность власти работать над важными законодательными инициативами, касающимися оборонной сферы и национальной безопасности.

Напомним, Стефанчук сообщил, когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

А глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Вместе с тем, из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.