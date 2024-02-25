Зеленский назвал потери Украины на поле боя

Зеленский назвал «ложью» и «бредом» цифры россиян о потерях Украины.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что Украина потеряла 31 000 военных во время полномасштабной войны. Эта цифра, по словам Зеленского, является официальным подтверждением потерь, которые произошли на полях боя, и ставит точку над спекуляциями о количестве погибших.

"31000 украинских военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там врет путин со своим лживым кругом", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что каждая потеря - это большие потери для нации, а официальное объявление этой цифры является серьезным моментом для страны.

Президент отверг все разнообразные числа относительно потерь, которые ранее подбрасывались, заявив, что "это все ложь. Все это - абсолютный бред". Он подчеркнул, что россиян погибло 180 000, а общие потери россии вместе с ранеными - до 500 000, хотя он не собирается называть точное количество раненых.

"Я не скажу, сколько раненых, потому что россия будет знать, сколько ушло с поля боя", - сказал он

О погибших украинцах и без вести пропавших, а также о десятках тысяч украинцев на оккупированной территории, Зеленский не предоставил детальной информации.

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