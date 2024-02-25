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  1. В Україні

Зеленський назвав втрати України на полі бою

18:13, 25 лютого 2024
Зеленський назвав «брехнею» та «маячнею» цифри росіян про втрати України.
Зеленський назвав втрати України на полі бою
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Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції повідомив, що Україна втратила 31 000 військових під час повномасштабної війни. Ця цифра, за словами Зеленського, є офіційним підтвердженням втрат, які сталися на полях бою, та ставить крапку над спекуляціями щодо кількості загиблих.

«31000 українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше путін зі своїм брехливим колом», – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нації, а офіційне оголошення цієї цифри є серйозним моментом для країни.

Президент відкинув всі різноманітні числа щодо втрат, які раніше підкидалися, заявивши, що «це все брехня. Все це – абсолютна маячня». Він підкреслив, що росіян загинуло 180 000, а загальні втрати росії разом з пораненими – до 500 000, хоча він не збирається називати точну кількість поранених.

«Я не скажу, скільки поранених, тому що росія буде знати, скільки пішло з поля бою», – сказав він

Про загиблих українців і безвісти зниклих, а також про десятки тисяч українців на окупованій території, Зеленський не надав детальної інформації.

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