Зеленський попередив Польщу: «Ми будемо захищати наш бізнес»

Зеленський заявив, що важливо зберегти союз з Польщею, проте Україна захищатиме свій бізнес.

Під час прес-конференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми на польському кордоні з експорту української сільсько-господарської продукції – це політичні питання і, якщо рішення не знайдуться, Україна захищатиме свій бізнес.

«Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця, тому що кінець може бути швидко, якщо по-різному так підтримувати Україну. А у нас з Туском робочі відносини. І у прем’єр-міністра ці зустрічі були. З Дудою була нещодавно зустріч і також з Урсулою фон дер Ляєн. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання… Я був абсолютно правий. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, що прийде, не змінить цього вектору. Сьогодні є внутрішня боротьба в Польщі. І я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству польському, яке з самого початку з українцями. І це факт. Дуже не хотілося б, щоб політики так робили. Зараз цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами», - зазначив Зеленський.

Президент також висловив надію, що прем'єри Польщі знайдуть відповідні кроки для вирішення цих проблем. Водночас, він підкреслив важливість збереження союзу з Польщею, але попередив, що Україна буде захищати свій бізнес, якщо справа дійде до крайнощів.

«Використовувати Україну як тиск на Європейський інституції – це просто несправедливо. Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею, а якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес», – додав Зеленський.

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