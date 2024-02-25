Зеленський впевнений у підтримці конгресу США для України

Президент України очікує позитивного ставлення США до запиту про підтримку.

Під час прес-конференції Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у позитивному ставленні конгресу Сполучених Штатів до запиту України про підтримку. Він наголосив на необхідності цієї підтримки протягом місяця для успішного вирішення важливих завдань.

«Я впевнений, що в конгресі США буде позитив. Вони знають, що нам потрібна підтримка впродовж місяця. Це наш запит. Гроші які виділяються, в більшості залишаються у американських компаній. Розраховую що США залишаться лідерами демократії в світ», - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не прийматиме нав'язані формати миру.

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