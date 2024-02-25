Зеленский уверен в поддержке конгресса США для Украины

Президент Украины ожидает положительного отношения США к запросу о поддержке.

Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в положительном отношении конгресса Соединенных Штатов к запросу Украины о поддержке. Он отметил необходимость этой поддержки в течение месяца для успешного решения важных задач.

"Я уверен, что в конгрессе США будет позитив. Они знают, что нам нужна поддержка в течение месяца. Это наш запрос. Деньги которые выделяются, в большинстве остаются у американских компаний. Рассчитываю что США останутся лидерами демократии в мире", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет принимать навязанные форматы мира.

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