Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военно-врачебная комиссия при ТЦК для военнообязанных не должна быть формальной: решение суда

Проблемы граждан со здоровьем должны быть тщательно исследованы медицинскими специалистами ВВК.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

Судья из Луганской области не явилась в новый суд, ее местонахождение неизвестно

Высший совет правосудия считает, что судья сознательно не явилась на новое место работы.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

  1. В Украине

Украина не будет принимать навязанные форматы мира, – Зеленский о переговорах с рф

17:22, 25 февраля 2024
Зеленский прокомментировал возможность приглашения россии на саммит по формуле мира.
Украина не будет принимать навязанные форматы мира, – Зеленский о переговорах с рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию страны по усилению на поле боя, но также подчеркнул важность дипломатических усилий в достижении мира. По словам главы государства, Украина не желает принимать любые форматы переговоров или формулы мира, которые ей навязывают, включая инициативы стран-партнеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Согласно объявленному, первый саммит инаугурационных состоится весной в Швейцарии, инициатива по миру должна идти от Украины. Президент также отметил, что второй саммит Украина планирует провести не на европейском континенте.

"Сегодня мы подошли к моменту первого саммита. Первый саммит инаугурационных он состоится, я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу. Он будет в Швейцарии", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на первом саммите Украина рассчитывает на план, который позволит технически работать над кризисами, образованными войной, и подготовить документ подобно зерновой инициативе. Однако, он отметил, что это не гарантирует принятия документа Россией, но Украина будет готова ко второму саммиту и соответствующим дипломатическим шагам.

"Это не значит, что россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, кто там будет с их стороны, мы не знаем. Но мы говорим, что этот документ будет представлен переговорщиками российской стороне. И мы будем готовы ко второму саммиту к соответствующим дипломатическим шагам", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду