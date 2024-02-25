Украина не будет принимать навязанные форматы мира, – Зеленский о переговорах с рф

Зеленский прокомментировал возможность приглашения россии на саммит по формуле мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию страны по усилению на поле боя, но также подчеркнул важность дипломатических усилий в достижении мира. По словам главы государства, Украина не желает принимать любые форматы переговоров или формулы мира, которые ей навязывают, включая инициативы стран-партнеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Согласно объявленному, первый саммит инаугурационных состоится весной в Швейцарии, инициатива по миру должна идти от Украины. Президент также отметил, что второй саммит Украина планирует провести не на европейском континенте.

"Сегодня мы подошли к моменту первого саммита. Первый саммит инаугурационных он состоится, я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу. Он будет в Швейцарии", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на первом саммите Украина рассчитывает на план, который позволит технически работать над кризисами, образованными войной, и подготовить документ подобно зерновой инициативе. Однако, он отметил, что это не гарантирует принятия документа Россией, но Украина будет готова ко второму саммиту и соответствующим дипломатическим шагам.

"Это не значит, что россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, кто там будет с их стороны, мы не знаем. Но мы говорим, что этот документ будет представлен переговорщиками российской стороне. И мы будем готовы ко второму саммиту к соответствующим дипломатическим шагам", - подчеркнул он.

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