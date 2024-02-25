Германия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи на 100 млн евро

Германия увеличивает гуманитарную помощь до 1 миллиарда евро, – Бербок.

Источник фото: Polskie Radio

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Николаев объявила о выделении еще 100 миллионов евро гуманитарной помощи в поддержку Украины. Об этом сообщили в МИД Германии.

Бербок подчеркнула, что Николаев стал символом непоколебимого народного сопротивления. Она отметила, что немецкая помощь Украине направлена, прежде всего, на поддержку местного населения. Одним из центральных аспектов этой помощи является гражданское восстановление.

"Наша помощь Украине заключается прежде всего в поддержке людей на местах. Центральным элементом нашей международной помощи является гражданское восстановление. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до общего объема в 1 миллиард евро", - заявила глава МИД Германии.

Анналена Бербок также отметила, что жители Николаева в течение месяца были лишены доступа к питьевой воде из-за целенаправленной атаки на водопровод. Однако благодаря совместным усилиям водоснабжение было восстановлено.

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