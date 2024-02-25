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  1. У світі

Німеччина надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 100 млн євро

17:52, 25 лютого 2024
Німеччина збільшує гуманітарну допомогу до 1 мільярда євро, – Бербок.
Німеччина надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 100 млн євро
Джерело фото: Polskie Radio
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Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Миколаєва оголосила про виділення ще 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги на підтримку України. Про це повідомили у МЗС Німеччини.

Бербок наголосила, що Миколаїв став символом непохитного народного спротиву. Вона зазначила, що німецька допомога Україні спрямована, насамперед, на підтримку місцевого населення. Одним із центральних аспектів цієї допомоги є цивільне відновлення.

«Наша допомога Україні полягає насамперед у підтримці людей на місцях. Центральним елементом нашої міжнародної допомоги є цивільне відновлення. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів євро до загального обсягу в 1 мільярд євро», — заявила глава МЗС Німеччини.

Анналена Бербок також зазначила, що мешканці Миколаєва протягом місяця були позбавлені доступу до питної води через цілеспрямовану атаку на водогін. Однак завдяки спільним зусиллям водопостачання було відновлено.

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