Німеччина надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 100 млн євро

Німеччина збільшує гуманітарну допомогу до 1 мільярда євро, – Бербок.

Джерело фото: Polskie Radio

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Миколаєва оголосила про виділення ще 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги на підтримку України. Про це повідомили у МЗС Німеччини.

Бербок наголосила, що Миколаїв став символом непохитного народного спротиву. Вона зазначила, що німецька допомога Україні спрямована, насамперед, на підтримку місцевого населення. Одним із центральних аспектів цієї допомоги є цивільне відновлення.

«Наша допомога Україні полягає насамперед у підтримці людей на місцях. Центральним елементом нашої міжнародної допомоги є цивільне відновлення. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів євро до загального обсягу в 1 мільярд євро», — заявила глава МЗС Німеччини.

Анналена Бербок також зазначила, що мешканці Миколаєва протягом місяця були позбавлені доступу до питної води через цілеспрямовану атаку на водогін. Однак завдяки спільним зусиллям водопостачання було відновлено.

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