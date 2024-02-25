Україна не прийматиме нав'язані формати миру, – Зеленський про переговори з рф

Зеленський прокоментував можливість запрошення росії на саміт щодо формули миру.

Президент України Володимир Зеленський висловив позицію країни щодо посилення на полі бою, але також наголосив на важливості дипломатичних зусиль у досягненні миру. За словами глави держави, Україна не бажає приймати будь-які формати перемовин чи формули миру, які їй нав'язують, включаючи ініціативи країн-партнерів. Про це він заявив під час прес-конференції.

Згідно з оголошеним, перший саміт інавгураційних відбудеться навесні у Швейцарії, ініціатива щодо миру повинна йти від України. Президент також зазначив, що другий саміт Україна планує провести не на європейському континенті.

«Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційних він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив, що на першому саміті Україна розраховує на план, який дозволить технічно працювати над кризами, утвореними війною, та підготувати документ подібно до зернової ініціативи. Проте, він зауважив, що це не гарантує прийняття документу росією, але Україна буде готова до другого саміту і відповідних дипломатичних кроків.

«Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків», – наголосив він.

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